今年水情吃緊，貫穿新竹縣治區的豆子埔溪，上月中旬又發生魚群大量暴斃事件，縣府花4天打撈近2噸的死魚，採取鑿深井和開挖2個蓄水深槽的措施，提升豆子埔溪的水量，期達到護魚效果。

縣府工務處表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺及社崙橋以下300公尺，今年初發生大量死魚，主要是枯水期加上家庭廢水導致，今年夏秋沒有颱風過境，豆子埔溪乾旱特別嚴重，從安溪寮橋到至善橋的河床乾可見底，10月21日吳濁流橋下再傳魚群暴斃。

縣府協調新竹農田水利會調節放水，重新啟用翰林橋上游一口舊井外，並在縣政2號橋和義崙橋附近新鑿兩口深井，已於10月29日完工驗收，近期將啟動深水井抽水。

工務處指出，長年觀察發現，吳濁流橋是魚群死亡的熱點，已請廠商在橋梁的上、下游分別挖了2米深、直徑3米的深水槽，讓魚群能夠在枯水期也能得水，並會視氣象和水情狀況啟動深水井抽水，提升豆子埔溪的水量。

另外，工務處明年編列1000萬元，執行豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理，經費是過去的5倍，將有利清淤、除草及維修護岸工作，並推動豆子埔溪整體水環境營造計畫，期打造成休憩觀光新亮點。

(中時 )