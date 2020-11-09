水情吃緊，桃竹苗二期稻停灌，外界關心明年一期稻是否也跟進休耕？農委會主委陳吉仲9日表示，11月底才會正式宣布，但他強調，這是指台南以北的部分，以目前水情資料看來，高雄、屏東供水樂觀，一期稻比較沒問題。

陳吉仲9日南下高雄，參訪牧場時接受媒體訪問談到一期稻作休耕問題，他說，今年是台灣56年來遇到最嚴峻的乾旱挑戰，農委會任何決策均是考慮農民，例如這次桃竹苗第二期稻作停灌，便是因為即使所有水庫用水1億3000公噸給農業部門，也不夠。

他說，若明年同樣遇到水庫即使不供給民生、工業用水，水全部給農業灌溉也不夠用，就必須站在農民角度思考，規畫該有的補償、完全照顧農民，才能讓農業和全國雙贏，最晚11月底、12月初就會宣布明年一期稻是否休耕。

陳吉仲表示，在宣布前農委會有很多工作要做，例如到各縣市座談，讓農民了解水情資訊，而且若屆時真的需要停灌，不只是農民受影響，整個上中下游包括育苗業者、代耕業者，全部都要有補償方案。

但他強調，休耕不是全國都進行，目前看來高雄、屏東供水比較沒問題，台南以北則需要依照水情資料而定，目前還在持續評估中，屆時會有統一正式宣布，當然期待若11月底有颱風帶來雨量，這些超前部署的工作可以停止。

(中時 )