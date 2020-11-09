宜蘭縣五結鄉農會與鼎山國際企業公司合作，品質佳的宜蘭米通過日本611項農藥殘留檢驗，今天（9日）第一批行銷日本的稻米裝櫃啟運，農委會農糧署指出，日本堪稱是國際最嚴格的市場，盼能藉此讓全國、全世界知道優質的宜蘭米。

農糧署指出，宜蘭米預計今年底前先出口400公噸，另有1200公噸分批在明年出貨；日本農藥殘留檢驗多達611項，因此要打進日本市場相當困難，過去日本會從澳洲等地進口，但因為澳洲受乾旱影響，日本找貨源才找到台灣。

農糧署說，日本與宜蘭縣都是一期作，加上好山好水的環境、農會輔導農民，採集中烘乾、低溫儲藏，品質與新鮮度、黏度、Q度均佳，能出口到日本表示打進全世界公認最困難的市場，宜蘭米可以登上世界殿堂，「宜蘭米經得起考驗！」

農糧署表示，雖然部分縣市休耕，但公糧還有90萬公噸，除了宜蘭米外，目前已經外銷15.7萬公噸，農糧署將持續輔導業者，以利爭取日本等高品質市場訂單。

(中時 )