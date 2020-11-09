鼎炫-KY（8499）盤後公布第三季財報，在第三季營收大幅成長創下新高之下，激勵鼎炫-KY第三季獲利狂飆，一季的獲利直逼上半年獲利總和，單季每股盈餘5.07元，連續第二季創下獲利新高紀錄，累計前三季每股盈餘已突破一個股本，達10.42元，以今年前三季獲利進度來看，鼎炫-KY今年度獲利有機會超越法人預期的12元。

根據鼎炫-KY董事會通過的第三季財報，第三季稅後純益2.58億元，季增39.41％，更較去年同期大幅成長74.26％，為連續第二季刷新獲利新高紀錄，累計前三季稅後純益5.32億元，較去年同期勁揚62.2％，並已經超越去年全年獲利，每股盈餘10.42元。

鼎炫-KY為蘋果EMI材料供應商，今年在疫情催化之下，居家工作、遠距工作成生活型態，激勵平板、筆電需求大幅成長，鼎炫-KY的EMI材料事業攀升至營收比重七成以上，成為隱形的蘋果概念股。

由於往年鼎炫-KY的配息水準不差，若按照往年的配息率推算，鼎炫-KY明年度配息樂觀。

(工商 )