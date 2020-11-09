何方、邰正宵、胡藝芬日前受邀為第30屆醫療奉獻獎演出，感謝醫護人員辛勞無及私的奉獻。三位歌手合作由邰正宵在疫情期間創作的歌曲〈仰望〉，感謝防疫期間辛苦的醫護人員們辛勞，也為疫情期間受影響的人們加油打氣。曾就讀高雄醫學院的邰正宵，分享自己擔任實習醫生時，曾每天送一朵玫瑰花獻給癌症病友的往事，動人的故事也被寫成了經典歌曲〈九百九十九朵玫瑰〉，至今陪伴他到世界各地傳唱。

何方的母親也是醫護士，同樣身為醫護人員的家屬，更能深刻體會作為醫護人員的辛勞。講到自己母親生病最後在安寧病房階段，也受到同樣醫護人員的悉心照顧、陪伴，何方想起過世的媽媽忍不住哽咽感謝。胡藝芬更為當天的演出到處張羅，充當工作人員，前幾屆也透過她的推薦邀請過周治平、方季惟等歌手共襄盛舉。今年也因為她的極力促成，才有這次三個人的合作機會，一起為醫療奉獻獎擔任演出。

何方、邰正宵、胡藝芬一同為公益獻聲。（尚時代文創娛樂提供）

(中時 )