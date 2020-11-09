歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周日在一視訊聲明中祝賀美國總統當選人拜登(Biden)和副總統賀錦麗(Harris))，希望能與他們為全球挑戰一起工作，包括新冠疫情、氣候變遷、數位管制和全球安全等議題。

歐盟將加強與美國新政府行政團隊合作，並表示美國與歐盟為朋友與盟友，美國選舉是大西洋兩岸有意義的時刻。

歐洲股市投資人在大選投票前多押注拜登的勝選，希望能緩和歐美外交關係，增加雙邊貿易。而在美大選陷入法律訴訟之際，歐盟與全球其他領導人同步地先行對美國新行政團隊提出祝賀。

萊恩稱美歐夥伴關係為前所未有地根植於共同歷史、共享的民主、自由、法治、人權、社會正義、開放經濟等價值。

萊恩是歐洲率先對拜登提出當選祝賀的領導人之一，德國總理梅克爾(Merkel)也已提出賀詞，稱在未來處理重要挑戰時，跨大西洋夥伴關係是不可或缺的。

專家表示，川普退出巴黎氣候協議以及藐視多邊關係，阻礙了大西洋合作。在川普退出協議並對伊朗實施制裁後，歐盟也試圖挽救伊朗核武協議。

歐盟也在川普主導的美中貿易衝突之中面臨困境，專家預估拜登可能重申美國與歐盟的傳統盟友關係。但是儘管歐盟為美國最大的貿易夥伴，歐盟仍有可能繼續與美國出現貿易紛爭。

(時報資訊)