電子攜手航運，台股指數13100點到手！美國總統由民主黨候選人拜登勝出，全球股市跟隨美股上演慶祝行情，連日飆漲的美股在不確定因素消除下，美國道瓊工業指數及科技股盤前期指持續狂飆，亞股亦喜氣洋洋，亞股跟陸股強攻，讓台股一開盤就跳空開高躍過之前13000點高點，以13149.9點寫下歷史新高，其中又以造紙類股、航運類股及半導體類股表現最為亮眼。

在台積電(2330)領軍之下，創意(3443)、精材(3374)及敦泰(3545)亮燈漲停，聯詠(3034)、順德(2351)、信驊(5274)、原相(3227)等強勢收高，航運類股亦有漲停作收的萬海(2615)與陽明(2609)、長榮(2603)強攻，股王—大立光(3008)則擺脫日前弱勢收高，為玉晶光(3406)股價打了強心針，搭配中小型股—撼訊(6150)、倉和(6538)、王品(2727)、銘鈺(4545)、瑞基(4171)及為升(2231)漲停板作收，讓台股指數歷經中場漲多拉回後再收高，創下收盤指數新高，終場加權股價指數13127.47點，上漲153.94點，成交量為2193.74億元，OTC指數為168.13點，上漲2.32點，成交量666.35億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.52%，其次是造紙類股及光電類股，分別上漲3.06%及1.91%，表現較差者為電器電纜類股、營建類股及百貨類股，其中電器電纜類股上漲0.38%，營建類股上漲0.51%，百貨類股上漲0.53%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.72%，表現最差為生醫類股，下跌0.32%。

就技術面來看，今天台股在拜登勝選美股期指狂飆及亞股大漲帶動下，指數跳空開高，早盤指數即創下台股新高，終場上漲153.94點，以13127.47點作收，創下收盤新高；今天台股在全球股市大漲帶動下，順利站上13100點，創下歷史新高，由於日KD指標持續向上，指數已越過上檔各條短中期均線壓力，成交量亦因國際股市回穩而溫和放大，在全球持續寬鬆資金行情下，台股有望跟隨國際股市腳步，指數有望再向上攻堅。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國總統大選告段落不確性因素降低，拜登可望勝選且國會仍兩黨分治預期下，未來增稅等爭議法案通過機率降低，預期新刺激方案規模將在2兆美元左右，抑制公債殖利率彈幅，資金回流股市及科技股，也將有利台股走勢；先前因貿易戰美方對華為、中芯半導體做出限制，預期拜登勝選後可能較為緩和，後續新政府動向，也將牽動原先台股受惠或受害概念股變化，不過，推估陸廠去美化的趨勢不變，台灣半導體供應鏈仍可望持續受惠。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，歐美疫情雖再度攀升，但疫苗及治療方法快速發展，市場恐慌程度減緩，疫情對股市影響將逐步降低，另一方面，美國總統選舉結果大致底定，股市將回歸基本面，景氣復甦已從科技股擴散至非科技股，明年上半年以前景氣與企業獲利將提供股市上漲理由，另一方面，各國央行持續推行QE，美國、歐洲及中國等全球主要經濟體紛紛推出援助企業方案，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，資金動能可望延續至2021年7月。

沈建宏指出，科技業展望樂觀，Apple新iPhone預售優於預期，供應鏈增加訂單，而NB供應鏈在明年第一季以前成長也無虞，另外，8吋晶圓代工與TFT LCD面板價格已經調漲，而記憶體、被動元件、矽晶圓市場都確認谷底，醞釀漲價，整體來看，科技股在今年第四季至明年第一季旺季效應仍可期，一旦台股展開反彈行情，科技股仍將是主要領頭羊。在類股操作上，短線科技股漲多面臨獲利回吐賣壓，而非科技股第三季獲利不差，可望提供資金輪動的機會，但中長線而言，仍看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等，以及景氣逐季復甦的汽車及車電供應鏈。

(時報資訊)