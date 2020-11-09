美國總統換人，中美貿易戰是否持續不得而知，而因應台商回流，產業缺地問題，經濟部將在台南市新市區番仔寮段開發「新市產業園區」，占地約98公頃，日前舉行首次工作平台會議，初步敲定引進產業排除中高汙染製程及高耗水耗能產業，以食品、紡織、基本金屬、電子零組件、電腦電子及光學製品等為主，開發後將可帶動新市及新化區更快速的發展，帶來更多就業機會。

因應中美貿易戰、台商持續回流、投資台灣3項大方案，工業土地需求急切，經濟部找上台糖，在全台找到9處農場，將設置產業園區，第一批有5處農場先行，新市產業園區就是其中之一。

據了解，新市產業園區位於新市區潭頂里水管路，也就是南144線道路東側、國道8號兩側，除台糖土地外，還有少數屬新市、新化區公所的公有地，開發案土地已納入台南市國土計畫城鄉發展地區第二類之三，但地籍尚未辦理分割，未來將確認報編範圍及面積，把該開發案土地畫設為城鄉發展地區第二類之三之範圍與面積。

土地現址目前僅有西側的南144線道路供聯外，未來開發時原有6米寬道路將拓寬成20米，並一路延伸到銜接台19甲線，東側部分則開闢道路銜接新化外環道，讓整個產業園區對外交通能夠順暢。

第一次工作平台會議後，新市產業園區的開發案正式啟動，由經濟部工業局主導，南市府全力配合，引入的產業別包括台商回流、台南地方產業等範疇，並排除中高污染製程、高耗水耗能產業，涵蓋食品及飼品、紡織業、基本金屬、金屬製品、電子零組件、電腦電子產品及光學製品、機械設備、汽車及其零件、其他等製造業與倉儲業等。

因應台商回流，經濟部在全台找地，台糖農場變產業園區，台南新市產業園區即是一處，占地約98公頃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

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