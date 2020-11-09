針對國民黨今(9)日召開記者會稱民進黨政府押錯寶，有六成民眾盼暫緩美豬進口，民進黨發言人顏若芳表示，美國總統大選甫底定，國民黨竟能「超前佈署」在大選結束前就做出民調結果，明顯「先射箭後畫靶」，政治操作動機毫不遮掩。

顏若芳表示，美國總統大選直至昨(8)日，拜登才宣布勝選，各國領導人也表示祝賀之意。但國民黨卻在5至6日就用誘導式的預設民調題目製造民意，企圖帶風向，坐實了國民黨滿腦子只有政黨利益盤算，卻絲毫沒有將台灣國際經貿的發展放在心上。

她說，按照國民黨的立場，不但是反川普，更反拜登。更無視歷經好幾任美國總統，不管是民主黨，還是共和黨執政皆曾向台灣政府表達開放肉品的一貫立場。

顏若芳指出，2012年，馬英九前總統在CODEX還未訂定出標準前，就急於想開放含萊克多巴胺美國肉品進口，甚至說出「談判TIFA，美牛非過不可」。如今，國民黨面對同樣含萊劑美豬卻昨是今非，為反而反。

對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，她強調，民進黨的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業。呼籲國民黨應停止政治操作的行為，回歸理性討論，摒除自身政黨利益的盤算，以合作取代對抗，一同讓台灣在國際上更有信用，跟世界各國接軌。

(中時 )