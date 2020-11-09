群創（3481）公佈2020年10月自結合併營收為250億元，較上月減少5.3％，較去年同期增加13.4％。群創2020年10月大尺寸合併出貨量共計1,187萬片，較上月減少5％，中小尺寸合併出貨量共計2,503萬片，較上月增加1％。

群創第三季轉盈，稅後淨利為15.4億元，基本每股盈餘為0.16元。展望第四季，群創預估大尺寸面板出貨相比前一季減少5％，平均出貨價格還有5％～9％的成長幅度。中小尺寸面板出貨則是預估持平。

群創進一步說明，受惠各國政府振興政策及宅經濟帶動IT類產品需求延續，以及電視需求也同步增溫，面板價格漲勢有望持續到第四季。供給方面，整體市場供給狀況則維持健康水位。受到旺季備貨需求強勁，造成上游供應鏈產能緊張，預估第四季面板出貨量與第三季相比將減少。群創在產能維持滿載的情況下，將持續朝含金量高的組合調整，追求產能效益極大化並積極改善成本結構。

群創9日上漲0.91％作收，收盤價10元，成交量約9.52萬張。

(工商 )