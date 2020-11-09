美國總統大學結果揭曉，多位學者今天在一場座談會中表示，未來東亞各國勢將居於全球發展的核心，台、日、韓等都必須重新適應此新國際秩序。他們建議蔡英文總統應向「非常會聞空氣」的日本前首相安倍學習，「不管喜不喜歡中國都要與之交往」。

文化大學東亞人文社會科學研究院主辦東亞學國際學術論壇，今年主題是「富裕東亞、躍動東亞－東亞人文、經貿、科技的交流」，邀請國內及陸、韓、日、越58名學者，討論美國大選後的東亞局勢。

大陸東北師範大學副校長韓東育以視訊發表看法指出，隨著川普落選，美國主導的環太平洋安保圈勢將淡出，過去4年人類秩序的脫軌期也必將有所改變。

文大社科院院長趙建民表示，他不認為新冷戰對抗、「亞洲北約」等會在東亞出現，因為現實是美中經貿往來「密切得不得了」；未來中方勢必在東亞新秩序扮演核心角色，台、日、韓都要重新適應。

政大東亞研究所教授王信賢指出，歐美疫情救了習近平下滑的威望，其權力也更為鞏固。面對美國總統換人做，他認為美中戰略競爭雖是長期結構性的，卻會因領導人不同而有頻率及程度差異；而在兩岸從戰略模糊走向戰略清晰的此刻，台灣也勢必要從抗衡、扈從、避險、中立之中作出抉擇。

「登記第19號候選人（Covid-19）是最強的！」輔大日文系特聘教授何思慎直指疫情是川普敗選最重要原因，面對此新局，他建議蔡英文總統應向安倍學習，「不管喜不喜歡中國都要與之交往」。他也相信，日本雖對拜登並不熟悉，但美日會回到穩固同盟狀態，面對中國將更有底氣。

文大國發所教授周陽山表示，拜登勝選其實面臨極其慘烈的結果，崩潰的美國價值、共識與嚴重的貧富對立等，正等著他去收捨；於此同時，也是環太平洋圈國家面臨重大挑戰的時候。他提醒蔡政府要注意去年初習近平提金馬「新四通」的背景與伏筆，若完全拒絕將可能面臨對岸的武裝鬥爭。

(中時 )