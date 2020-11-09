台中市長盧秀燕出席「中科旱溝滯洪池」動土典禮。（陳淑娥攝）

台中市后里區易淹水惹民怨，為解決地方不便，將打造「中科旱溝滯洪池」，9日舉行開工動土典禮。市長盧秀燕表示，市府與中央合力挹注經費6340萬元，滯洪池面積為1.06公頃，預估可容納逕流量1.46萬立方公尺，預計明年完工。

市長盧秀燕在水利局長范世億陪同下，前往后里主持景觀池動工典禮，包括立委楊瓊瓔、立法院機要顧問洪慈庸、市議員王朝坤、陳本添、經濟部水利署第三河川局長白烈燑、中科管理局長許茂新等人均到場共襄盛舉。

台中市長盧秀燕出席「中科旱溝滯洪池」動土典禮。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕感謝中央撥付經費，以及立委、市議員給予協助、中科無償提供土地。（陳淑娥攝）

盧秀燕指出，過去她競選市長時，后里許多里長及里民均反應，希望能改善當地淹水問題，她上任後，市府積極向中央爭取預算打造中科旱溝滯洪池，盼解決地方淹水情形；如今能順利開工，要感謝中央撥付經費，以及立委、市議員給予協助、中科無償提供土地。

水利局長范世億表示，市府向中央提報前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」，由水利署補助4945萬元、市府配合款1395萬元，核定總經費6340萬元，規劃於都市計畫綠10-2用地，新設溪畔景觀池。

水利局指出，工程預計明年完工，將可容納逕流量1.46萬立方公尺，分擔旱溝排水洪峰流量，降低淹水情況發生，除提高韌性城市防洪能量，也兼顧自然生態，維持現地生態功能與地景自然性，提供原生植物優良生長環境與周邊民眾親近自然的場所。

(中時 )