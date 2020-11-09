立法院經濟委員會9日邀農委會主委陳吉仲與高雄養豬業者座談，基層反映，受市場預期心理影響，國產豬批發價已下跌，更持續探底；然而，陳吉仲樂觀認為，只要做好標示、產銷調節，明年台灣豬市場占有率甚至還能成長。

鳳山肉品市場主任范姜朝謨表示，豬肉每百公斤批發價今年1月約6300元，2月暴跌至5800元左右，後來好不容易站穩，8月來到7800元，但政府宣布明年元月開放萊克多巴胺美豬進口，受預期心理影響，多少影響到市場拍賣價。

他說，最近豬肉每百公斤拍賣價6700、6800元左右，甚至有持續探底趨勢，很擔心若未能有效因應，恐怕下看今年初最低價；不過，農委會人員表示，往年中元節、中秋節豬肉價格均標高，之後就會恢復平穩，目前豬價與過去5年相比，並無明顯低落。

陳吉仲強調，農委會持續監控豬肉價格，和所有豬農的共識就是維持價格綠燈區，一定讓拍賣價高於養豬成本，且有產銷調節方式，例如拉抬出口穩定價格，另外，全台平均每日供應2萬3000多頭豬，依假日、季節需求變動，也會請台糖配合市場調節飼養頭數，讓價格水準維持合理。

他坦言，現在比較擔心的是，萊克多巴胺美豬議題是否影響消費者對豬肉的消費數量，農委會盡力與產業界共同推銷國產豬，尤其現在進口豬數量比去年同期已減少3成多，只要明年台灣豬做好清楚標示，「市場占有率絕對維持9成以上，甚至還能往上」。

陳吉仲表示，如果台灣豬既能出口，又透過清楚標示，鼓勵國人多吃國產豬肉，「明年開始會非常樂觀」，何況中央又規畫130億基金協助解決基礎建設、提升現代化養豬場、畜牧場、屠宰場，一旦這些工作完成，台灣養豬產業應可永續經營。

(中時 )