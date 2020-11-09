依美國主流媒體報導，川普(Donald Trump)失利已成定局，他明年卸任後除面對官司、債務不再有法律保護傘，甚至有英媒傳其妻子也打算提離婚。梅蘭妮亞(Melania)是否真要拋下川普尚屬未知，但他肯定要失去另個最愛，一向用來傳話的推特(Twitter)將對其審核更加嚴格，甚至可能刪除他帳號。

川普是美國史上最愛使用社群平台總統，其中又以推特為最，包括臨時對中國或盟國加徵關稅這類重大訊息也不例外，在大選後他也屢次透過推特稱選舉存在舞弊、自己是贏家，但都被推特加註警告。

身為重度使用者，川普也對這些社群平台能審核用戶言論卻不負言論相關法律責任不滿，今年5月還簽署行政命令要求重審《通訊規範法》(Communicaitons Decency Act，簡稱CDA)，特別是第230條。推特共同創辦人兼現任執行長多錫(Jack Dorsey)上個月28日就曾出席參議院聽證會。

現在審查的立場調換了。不過這並非推特要打落水狗，而是因為該公司原本就對世界各國領導人帳號有特殊保護措施。推特認為民眾有權看到領導人的言論，而且這些推文本身也具有新聞價值。川普4年來沒有任何推文被要求刪除或修改，最多只會加註「可能包含誤導性或虛假消息」警語，並關閉轉發功能，正是因為推特給予各國領導人特殊保障。

推特發言人向華盛頓特區報刊《國會山報》(The Hill)證實，川普帳號的特殊保障期限設定到明年1月20日新任總統宣誓就職為止。這位不具名人士說，「民眾應該能夠選擇在清晰的上下文中看見他們的領導人說什麼。我們只能增加警告和標籤，並限制某些推文的參與，而不是去刪除。這種規則框架適用於現任的各國領導人，不適用於不再擔任領導職位的個別民眾。」

依照推特現行規則，違反使用者合約者，推特可以要求刪除內容，屢犯者可能暫時限制發推或與其他用戶互動、要求用電子郵件或電話驗證帳號所有權，或是帳號永久停用。就算註冊新帳號，只要被發現是原本違規者使用，推特也可以停用新帳號。

對於平台內容言論管制各家並不相同，例如臉書(Facebook)允許平台方刪文，他們也曾對川普這麼做，因為川普稱新冠病毒致死率低於流感、兒童幾乎不會感染新冠，但都沒有證據。

川普在2009年3月啟用推特帳號，名稱是「Donald J. Trump」，約有8891.5萬人追蹤，推文或轉發約5.8萬條，今年6月初曾有單日發文、轉發達200條紀錄，他另外在2017年1月又開新帳號「President Trump」，該帳號約3256.9萬人追蹤，發文也達1萬條。

推特在紐約證交所上周股價平穩，6日小跌1.35%，並在盤後又跌0.05%，報43.10美元。

(中時新聞網)