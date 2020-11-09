台北捷運環狀線經營權之爭不止，雙北市長不斷隔空互槓，北市議員鍾佩玲要求市長柯文哲硬起來，整個環狀線工程北市出資逾50％，不該任由新北吃豆腐占便宜，對此，柯文哲表示，醫生本來就不會跟病人去爭執，真的要親兄弟明算帳，新北會受不了。

鍾佩玲表示，全線環狀線工程斥資3195億，台北負擔50％，交通部負擔23％，而新北26％，台北出錢出力建置路網，但新北說要收回，北市就要拱手讓人嗎？北市府態度過於軟弱，消極等待中央協調，呼籲柯文哲不該忍氣吞聲，任由新北吃豆腐占便宜。

鍾佩玲指出，北市解決大部分新北市的交通問題，包括捷運路網，逾6成的運能都是解決新北交通問題，甚至1280定期票，北市出了將近70％經費，受益也是新北市民。

柯文哲指出，每天從新北到台北上班大概有70萬人，透過數據可以清楚知道，「真的要親兄弟明算帳，新北會受不了」，但不希望跟別人口水戰，北市負擔比較多的責任沒錯，真的要算帳新北會很慘。

對於鍾佩玲質疑是否太好說話，柯文哲笑稱，「對，這就是我的缺點」，當醫生的本來就不太會去跟病人爭執，應務實把問題解決掉。鍾佩玲質疑柯是不是把侯友宜當病人？柯連忙澄清，自己沒有那個意思，只是表達他們以前當醫生。

柯文哲認為，其實整個過程是一個不必要爭吵，按照股份出資多少，如果把數據擺出來其實也沒什麼好吵的，柯允諾硬起來並強調，真的要親兄弟明算帳，新北會受不了。

柯文哲強調，針對這問題不再發言，因為雙方各有立場沒什麼好談，最後還是要拜託交通部出來協調，若連基隆輕軌都可以協調，其他路線也可以協調，請交通部出面，針對首度路網做一個通盤檢討。

(中時 )