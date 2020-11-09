蘋果（Apple）今年史無前例將連續第三個月舉辦新品發表會，這一場即將在台灣時間11日凌晨登場的發表會，預計蘋果將會發表6月在蘋果全球開發者大會（WWDC）中預告，採用蘋果自行研發晶片Apple Silicon的Mac，重要性不亞於iPhone 12系列，令人相當期待。

蘋果即將在11月11舉辦今年第三場新品發表會，若不出意外，發表會的最大焦點預計將是Apple Silicon Mac。根據蘋果在WWDC的展示，採用Apple Silicon的Mac，相比採用英特爾晶片的Mac，在效能上的表現將更能符合蘋果期待，再加上蘋果在軟硬體整合上多年累積的實力，將能推出更符合蘋果期待的電腦產品。也因為與iPhone、iPad採用的晶片同屬ARM架構，因此開發者為iOS、iPadOS開發的應用程式將可以直接在Apple Silicon Mac當中運行，瞬間打通了Mac App Store與iOS/iPadOS App Store之間的藩籬。

有望在本次發表會中登場的Mac，據了解或許包含13吋的MacBook Air，以及13吋以及16吋的MacBook Pro。而據了解，蘋果也正在積極開發採用Apple Silicon的Mac Mini、體積更小的Mac Pro以及iMac等產品。

除了採用Apple Silicon的Mac即將登場外，先前未在發表會中亮相的蘋果全新頭戴式耳機AirPods Studio，以及藍牙追蹤裝置AirTag，以及並未推出正式版的macOS Big Sur正式版，都有望同台亮相，為今年蘋果發表新品的節奏劃下完美句點。

另外值得一提的是，蘋果11月發表會特別以「One More Thing」這一句超經典標語為題。回溯前幾個個被蘋果以One more thing為開場來發表的新品，如今都有很重要的時代性地位，包含Apple Watch(2014年9月份）、Apple Music(WWDC 2015）以及iPhone X(2017年9月份）。因此除了上述可能在11月11日亮相的新品外，還有沒有更令人興奮的產品即將登場，令人相當期待。

(科技)