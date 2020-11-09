台灣高等教育產業工會9日召開記者會，指控教育部對稻江科技暨管理學院代理校長洪大安已違法代理逾1年漠視不管。對此，洪大安此次校長遴選僅有1人參加，與稻江校長遴選辦法至少須遴選準候選人2人以上始能提至董事會圈選1人之規定不符，後續也已報請董事會盡速重新安排遴選。

洪大安說明，此次校長遴選對外公告1個月以上，最後僅有謝教授1人寄件參加校長遴選，與稻江校長遴選辦法至少須遴選準候選人2人以上始能提至董事會圈選1人之規定不符，因此函復謝教授「因參與遴選之校長候選人人數不足，故此次校長遴選無法成案。」

洪大安表示，董事會將盡快啟動下次校長遴選作業，由校長遴選委員會依規定辦理後續校長遴選作業，感謝謝教授能參加此次校長遴選，如謝教授仍有意願，董事會歡迎謝教授再次參加下次校長遴選。

另外，有師生在會中控訴，校方對學生說教師超鐘點不能開課，並還一度將開課門檻從15人增加到20人等種種逼退師生行為。

洪大安強調，這學期開始必修課程1個人選課即開課；選修課程5人以上選課即開課，一切依規定正常上課，此外，截至10月底全校共有17名教師與276名學生，師生比較基準1：27還要低，絕無侵害學生受教權。

(中時 )