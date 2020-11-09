一名女網友日前應徵時，因面試官遲到2小時把她惹怒，等面試官一到，她竟大膽回嗆一句，遭對方怒罵「沒禮貌」，讓她心有不甘上網詢問大家，她有沒有不對的地方？貼文曝光後，過來人一看大嘆：毀了！

這名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，日前去面試時，遇到一位不守時的主管，到了遲到當下才用LINE跟她說會晚到2小時，原PO看到後非常不滿，因為害她後面的行程都要延後，等到面試官一到，原PO竟怒嗆「我有準時到，妳呢？」

結果面試官聽到則回罵她「沒家教」、「沒禮貌」、「你懂不懂一點基本禮貌」、「不想再看到你」。由於原PO不甘自己準時反而被對方飆罵，忍不住上網詢問大家「我做的有很白目或者不對的地方嗎？」

貼文曝光後，有類似經驗的過來人大嘆毀了，「贏了面子，輸了機會」，建議「用詞收斂一點會比較好」、「講話不要這麼直接，求職的意思知道嗎？看人臉色吃飯」、「這個是面試的內容，最主要是看你對客戶遲到的反應結果」。

也有網友認為遲到就是不對，紛紛回應「遲到兩個小時很誇張」、「惱羞的主管」、「不論是面試官還求職者，遲到就是一個不尊重的行為，除非是緊急事情」、「有這種心態的主管，面試也沒什麼意思」、「沒有時間觀念的公司，不做也罷」、「主管遲到兩小時還這態度，說明公司制度有問題」。

中天新聞 吳宗憲高雄開公司 稱面試不看履歷看熱情！

(中時新聞網)