根據《ESPN》資深記者洛維9日在播客節目上爆料，勇士正在考慮用今年榜眼籤，去跟馬刺交易老將艾卓吉與今年第11順位選秀權的可能性，儘管洛維強調這只是謠言罷了，卻認為這筆交易太瘋狂，因為如此一來，勇士陣容太豪華了。

「今天有聯盟內部人士給我發了訊息，說他最近聽到一些勇士打算用榜眼籤，去跟馬刺交換艾卓吉與第11順位選秀權的風聲，」洛維表示，「很明顯勇士必須清楚一些薪資空間才行，但我覺得這太瘋狂了，勇士不該用榜眼籤交換艾卓吉。」

假如勇士真的換來艾卓吉，他們下季陣容當中最大的缺陷，也就是內線高度問題，就可獲得最有效的補強，畢竟艾卓吉雖然35歲了，上次待在馬刺仍拿18.9分、7.4籃板及2.4助攻，有了他的加盟，勇士先發陣容確實變得更加豪華了。

事實上，就有球迷列出一筆真正可行的交易案，勇士拿出威金斯、盧尼與榜眼籤，去跟馬刺換來艾卓吉、蓋伊與第11順位選秀權，無論在薪資條件或CP值比較下來確實可行，問題是如果這筆交易通過的話，未免也對勇士太過有利了。

(中時 )