雲朗觀光集團旗下雲品(2748)總經理丁原偉認為，新冠肺炎疫情陰霾仍持續影響館內婚宴、尾牙及大型外燴接單狀況，預估今年市場大型外燴接單將減少25～30％。不過，受惠「君品Collection」填補部分缺口，預期雲品的宴會及外燴接單衰退幅度將低於市場平均。

而住房業務受創最大的台北君品酒店，則透過加強餐飲業務全力降低衝擊。丁原偉指出，10月5日改裝開幕的「雅意Artbrosia」義大利餐廳，雖然僅有7桌共30個位置，但開幕以來幾乎訂滿、平均客單價更高達5千元，已超越連3年獲米其林三星肯定的頤宮。

丁原偉表示，邊境管制致使國際旅客斷炊，迄今許多商業活動仍停擺，如君品過往承接的許多生技業論壇活動全數歸零，日常現在靠獅子會、扶輪社、金融業理財講座撐場。同時，今年企業尾牙的大型需求也不樂觀，如過去承接的金融業尾牙幾乎全數停擺。

同時，疫情亦使婚宴接單狀況遲緩，由於消費者下單前考慮時間拉長，目前業者已經不是看明年上半年，而是看明年第四季、甚至後年首季後的接單狀況。對此，君品婚宴接單不收保證金、最低桌數自7桌降至5桌，在兼顧品質狀況下爭取訂單。

丁原偉表示，目前館內尾牙接單還在最後衝刺階段，尚無法預估確切增減狀況，但今年市場大型外燴接單預期將減少25～30％。不過，雲品明年首季的大型宴會外燴接單已達3、4千桌，預期整體宴會及外燴營收跌幅會優於市場平均。

丁原偉指出，雖然企業大型尾牙取消，但仍有編列福利金給員工，是推出新產品搶攻相關需求的新契機。他表示，君品館內的「頤宮」業績較去年成長、「雲軒西餐廳」持平，館內宴會廳接單有回升，但整體業績仍下滑，館外的頤品宴會接單狀況則未回溫。

不過，丁原偉坦言，由於雲品有日月潭雲品溫泉酒店撐盤，只要住房率維持高檔、配合台北君品虧損減少，整體營運就能維持獲利，「算是很幸運」。其中，積極發展的「君品Collection」營運規模拓增，隨著綜效顯現，亦填補台北君品部分虧損。

同時，丁原偉指出，接手委託經營「皇家薇庭」的效益非常好，今年營運可望繳出獲利、超乎該公司股東預期，可見產品還是很重要。而在現在市況不明情況下，也增添未來委託經營據點增加契機，目前手上還有2、3個台中以北的委託經營案洽談中。

(時報資訊)