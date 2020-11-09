砷化鎵代工廠環宇-KY(4991)公布第3季及前3季財報，第3季稅後虧損為3437萬5000元，累計前3季每股淨損為0.29元。
環宇-KY今天下午舉行法說會，環宇-KY第3季合併營收為3.58億元，季減13%，年減23.2%，營業毛利為1.46億元，季減21.7%，年減25.5%，單季合併毛利率為41%，季減4.6個百分點，年減1.3個百分點，營業淨利為3957萬元，季減53.9%，年減44.7%，營業淨利率為11%，季減10.8個百分點，年減4.4個百分點，稅後虧損為3437萬5000元，單季每股淨損為0.39元；累計前3季合併營收為11.37億元，年減13.1%，營業毛利為4.94億元，年減13.6%，合併毛利率為43.5%，年減0.2個百分點，營業淨利為1.75億元，年減9.9%，營業淨利率為15.4%，年增0.5個百分點，稅後淨損為2594萬8000元，年減115.9%，每股淨損為0.29元。
(時報資訊)
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