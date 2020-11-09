弘光科大美髮系學生最近接連參加4場國際美髮競賽，奪得13座冠軍佳績，其中，多位獲獎學生家裡經濟不富裕，靠著打工賺錢養活自己，學校也提供「弘愛築夢助學金」，他們用閃亮亮成績證明「出身在經濟或文化不利的家庭，只要努力，一定可以逐夢踏實，翻轉人生」。

二技一年級學生巫學承透露，家裡經濟不富裕，記憶中曾「和兩個姊姊共吃一個便當。」高中畢業後沒錢念書，於是選擇商業經營產學合作專班，發覺那不是自己喜歡的系，才轉而到弘光念美髮系。

巫學承說，目前在外租房子，生活費、學費等所有開銷都靠自己，除了到校上課外，其餘時間都在媽媽小吃店幫忙，為了比賽，只能利用小吃店下午休息空檔的兩個小時準備比賽，把假人頭架起來練習，這次比賽奪冠，第一時間便把喜悅分享給媽媽及指導老師陳佳惠，媽媽得知後很開心，看到客人便說，「我兒子得冠軍了！」巫學承也感謝學校提供經濟或文化不利學生弘愛築夢助學金。

弘光美髮系學生江宜儒領取助學金專心比賽。（陳淑娥攝）

在亞盟時尚藝術創作國際盃競賽時尚新娘包頭靜態展奪冠的大二學生蘇冠霖，從念高職時尚造型設計科起，便開始打工賺錢。他說，家裡務農經濟不寬裕，為了賺生活費及學習更多美髮技術，高中起就在美髮沙龍店打工，未來想當整體造型師，因此大學繼續念美髮系。

蘇冠霖表示，父親反對他念美髮，也不讓他在家裡練習，但是他堅持往自己夢想前進，在兩個禮拜內連續參加4項競賽，透過比賽學習別人的技術，累積經驗，也用比賽成績證明自己，比賽花費申請學校助學金補貼，讓他可以不必打工能專心準備比賽。

在亞盟時尚藝術創作國際盃競賽晚宴創意包頭靜態組奪冠的大一學生江宜儒，遠從基隆到弘光繼續念美髮，提到比賽能獲獎，情緒一度激動落淚。她說，家裡只靠父親當工人賺錢，父母大力支持她材料費，還好她申請學校助學金，可以減少家裡負擔。一個禮拜內準備考乙級美容證照及另外兩場比賽，壓力很大，一個簡單的梳髮「梳了好幾百次都快崩潰」，首次比賽就奪冠，迫不急待跟家人分享喜悅。

美髮系主任王曉芬指出，系上鼓勵學生從比賽中精進技術，在老師呂佩芸、陳佳惠、劉姵均等人指導下，大一新生便參加大型賽事，先後在2020第5屆UAPP亞盟時尚藝術創作國際盃競賽奪得2冠軍、1亞軍，2020第10屆TINA金指獎美業國際競賽拿下3冠軍、1季軍，NTT國際創意美學技能競賽獲得4冠軍、3亞軍、2季軍，日本藝術祭台灣區選拔賽更勇奪4冠軍、4亞軍、2季軍佳績。

弘光美髮系學生蘇冠霖領取助學金專心比賽。（陳淑娥攝）

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