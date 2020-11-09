台中捷運綠線歷經11年，終於在市長盧秀燕任內完工，盧秀燕9日表示，台中捷運綠線6日獲交通部准予營運，感謝歷任首長貢獻，相關捷運團隊，還有台中市議會支持，共同成就台中第一條捷運，這幾日市府密集開會，討論包括通車完工典禮、試營運、試營運期間如何讓市民朋友優先體驗，相關結果會再向大家報告。

中捷綠線10月25日完成履勘，市府於11月2日完成營運前須改善事項，提報交通部申請營運許可，交通部6日正式函發營運許可。

中捷綠線是桃園以南、高雄以北首條捷運，2009年開工至今經過漫長的11年，盧秀燕對歷長首長的貢獻表示感謝，包括時任交通部長毛治國、賀陳旦及現任交通部長林佳龍，前台中市長胡志強與林佳龍，由於中捷由台北捷運公司協助興建。

她也特別感謝時任台北市長的郝龍斌及現任市長柯文哲，及交通局、中捷公司、北捷公司全體同仁全力以赴，還有台中市議會支持，共同成就台中第一條捷運。

盧秀燕表示，將緊鑼密鼓籌備試營運與免費搭乘計畫，詳細內容將盡速向大家報告。

(中時 )