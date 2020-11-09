台南女大生遭擄殺案，引發社會震驚。本月7日，新北市永和區27歲游姓女子在臉書社團發文，指凌晨返家時在保安路被陌生男子尾隨，最後由警員陪同返家。永和警分局8日下午找到這名疑似尾隨的36歲黃姓男子，黃男稱到附近訪友，因酒醉造成對方誤會，為此感到抱歉。

黃男表示，當時他酒後前往保安路巷子找朋友，印象中跟游女擦身而過，他轉頭查看一下，但沒有任何惡意，也沒有想尾隨的念頭，隨即離去，或許酒後走路搖晃讓人誤會，對於造成女子驚嚇和社會大眾議論，他深感抱歉。

黃男說，他從事外送員工作，最近因機車壞掉，所以沒有上班，又因為和家人吵架，所以暫時住在朋友家，當晚心情不好跑去喝酒，酒後要去附近朋友家，才造成誤會。

事後警方告知游女原委，得知是誤會一場，表示不追究，並感謝警方及相關單位的重視與幫忙。

永和區公所當晚即會同永和分局、里長及住戶現地會勘，決議在該巷昏暗處增設路燈，派出所也設置2處臨時巡邏箱加強安全維護。

警方在該處增設巡邏箱，加強巡邏。（王揚傑翻攝）

(中時 )