私密處清潔相當重要，若是長期忽略，恐會引發疾病的產生。一對大學生情侶在翻雲覆雨時，女方不小心將男方的包皮往下推，卻驚見上頭布滿有超多「起司狀白屑噁垢」，仔細一看還有許多「粉色小顆粒」，讓她嚇得崩潰，急忙拖著男友就醫。

泌尿科醫師顧芳瑜在《醫師好辣》節目上透露，一名女大生緊張的拖著男友至診間，並表示兩人於性行為時，她替男友「服務」不小心將男友的包皮推下，卻看到上頭一圈圈的「起士般的白垢」除此之外，男友的生殖器上還佈滿「粉色小顆粒」，宛如「釋迦牟尼的頭」，讓她因此擔心自己是否會因此得了性病，崩潰喊「是不是含到菜花？」

醫師診斷過後，發現這是「珍珠丘疹」，醫師推測是這名男大生長期清潔習慣不佳，或是都從未將包皮推下清潔，發炎情況就會日漸嚴重，而此症狀是一種長期發炎，導致黏膜長出一粒粒粉色凸起，若是情況愈久，顆粒也會愈多，醫師也透露，「珍珠丘疹」的治療方式很簡單，日後加強清潔即可改善，也替他割除過長包皮以便清洗。

醫師也教大家如何分辨「珍珠丘疹」，由於兩者外觀極為相似，因此常被誤認。「陰莖珍珠疹」是正常生理現象，常見於男性龜頭部位，幾乎過半男性可能都發生過，因腺體分泌及包皮垢刺激增生，分布較均勻規則、大小一致、數量維持穩定，丘疹頭部較圓且存在很久，不會致病毋需治療；另「菜花」則是群聚分布，每區數量不等，丘疹頭部是尖的會像花椰菜型態生長。

(中時新聞網)