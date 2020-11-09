宇峻奧汀今日（11/9）宣布，自研二十餘年的經典IP《三國群英傳》系列正統續作《三國群英傳8》將於明年1月13日正式推出，屆時，玩家即可至Steam平台下載遊玩。而官方今日同步公開戰鬥實機影片，玩家可從影片中一窺完整的戰鬥流程。同時，官方也釋出《三國群英傳8》遊玩建議配備供玩家作為參考。

《三國群英傳8》實機戰鬥影片

策略與即時操作的爽快戰鬥體驗

官方今日釋出完整戰鬥流程影片，在戰鬥前期，玩家必須先進行武將指派、技能和裝備的配置，同時玩家將進行出戰前的陣型配置，此時必須觀察敵方的兵種，充分利用兵種相剋的特性，才能克敵制勝。在戰鬥過程中，玩家可即時切換不同武將，並充分利用不同武將的技能，接續性的打出爽快感，可以觀察到在整個三群8戰鬥過程中，同時保留了戰前部陣的策略性與單控武將即時的操作感。

策略與即時操作的爽快戰鬥體驗。(圖/宇峻奧汀提供)

《三國群英傳8》將於明年1月13日正式推出。(圖/宇峻奧汀提供)

在戰鬥前期，玩家必須先進行武將指派、技能和裝備的配置，同時玩家將進行出戰前的陣型配置。(圖/宇峻奧汀提供)

遊戲建議配備

另外，官方也釋出了《三國群英傳8》遊玩建議配備供玩家作為參考。

官方釋出《三國群英傳8》遊玩建議配備供玩家作為參考。(圖/宇峻奧汀提供)

《三國群英傳8》將於2021年1月13日正式推出，屆時，玩家可至Steam頁面上購買遊玩。也歡迎玩家追蹤Facebook粉絲專頁，更多最新消息與活動資訊都會在此公布哦！

(科技)