越南女子阮氏香殺害丈夫肢解屍體又棄屍，被依殺人罪偵辦。(中時資料照）

2015年11月18日的清晨6時，高市路竹區復興路一處貨櫃場飼養的看門狗，叼回一顆「骷髏頭」，當時在九孔橋高壓鐵塔旁擔任貨櫃場石姓管理員，30公尺外看見狗狗叼回一顆圓滾滾的人頭骨，原以為有人惡作劇，上前一看，驚嚇竟是男性的骷髏頭，是死者被遇害後遭分屍的頭顱。

石姓管理員說，案發地平日很少人路過，但發現骷髏頭前不久，有一群外勞曾在鐵塔下喝酒，貨櫃場飼養的8條流浪狗看到都會吠叫，狗兒常會到岡山溪咬死蛇、死老鼠回來，沒想到這次卻叼回骷髏頭。附近居民則說，案發地附近是公墓，可能是狗狗到公墓，把下葬的人頭骨叼出來，但警方到附近檢視，未發現有公墓遭破壞，骷髏頭來自公墓的可能性不大，一度成了讓警方頭痛的「無名骷顱頭命案」。

檢警後來在距離貨櫃場約30公尺的九孔橋下岡山溪旁，發現一具殘骸，以及深藍色上衣、破損「BEJ」品牌牛仔褲、男性內褲及手錶、便當盒、白色塑膠飼料袋子等物，研判與骷髏頭死者是同一人，將進行DNA比對，找出死者的身分。

阮女殺害丈夫的榔頭及菜刀凶器。(中時資料照）

警方起初只知死者是男性、越南籍，其餘線索並不多，且高市光是逃逸或失聯的越勞，就多達4、500人，有如大海撈針，但裝屍骸的飼料袋，因為路竹只有一間養豬戶進貨，成了最後破案的重大線索。

檢警初步掌握越籍一名阮氏看嫌疑重大，最後透過越南同鄉LINE群組訊息，確認死者是43歲橋男，與33歲的阮女是夫妻關係，2人各有過一段婚姻，恢復單身後展開交往變成情侶，還在越南舉辦過婚宴。阮女起初否認犯案，但警方掌握橋男通聯及雇主供詞，加上鑑識小組在養豬場宿舍以紫外線燈探照，發現多處血跡反應，阮女自知難逃法網，最終卸下心防坦承犯案。

阮女殺害分屍丈夫，飼料袋成重要破案線索。(中時資料照）

死者的行李箱。（中時資料照）

阮女供稱，橋男2015年6月來台在小港當鐵工，因長相俊俏，怕老公拈花惹草，她便在8月申請來台，於路竹一家養豬場當看護住在宿舍，橋男有空就來找她約會，但她常為了爭風吃醋與丈夫吵架，最後對方受不了提分手，自己盛怒下，拿榔頭敲死橋男，伴屍一夜後，為掩蓋罪行，拿菜刀將橋男肢解3部分，用養豬場飼料袋包裝起來藏在衣櫃。

1周後，橋男屍臭味愈來愈濃，她趁雇主外出看病，騎機車載屍袋到九孔橋棄屍，並找理由辭職，惟「飼料袋」卻讓阮女殺夫罪行曝光，本來想搭機潛逃返國，卻在出國前三天被警方逮捕到案。

(中時新聞網)