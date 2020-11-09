11月10日是「世界神經內分泌腫瘤覺醒日」，新北市立土城醫院為提升民眾對神經內分泌腫瘤的疾病意識，推出「光與影衛教展」，結合光影視覺動畫，讓民眾了解深奧難懂的疾病，展覽以斑馬非馬的觀念突顯此病診斷不易的問題，土城醫院血液腫瘤主任謝佳訓表示，有高達5成以上的神經內分泌腫瘤病患者確診時已是癌症末期，因診斷不易，必須仰賴各專科通力合作，才能盡快找出病因。

謝佳訓指出，臨床上曾有30歲男子因反覆腹瀉10幾年，體重瘦至40公斤，就醫過程一直被誤認成消化道疾病，吃藥改善效果不佳，但後來透過嗜鉻蛋白A檢測後發現是罹患了小腸神經內分泌腫瘤。他補充，神經內分泌腫瘤患者常有臉部潮紅、咳嗽、氣喘、盜汗、腹瀉等症狀，因症狀缺乏特異性，腫瘤出現的位置和症狀皆不同，因此病患多是5到7年後才確診，甚至一半以上的病患已是癌症末期。

土城醫院表示，醫學上常使用斑馬來形容神經內分泌腫瘤，就像人聽到馬蹄聲以為來的是馬，結果卻是斑馬，神經內分泌腫瘤也是一樣難判斷，因此光與影衛教展特別用動畫來解釋該疾病，簡單呈現衛教觀念，即使是兒童也能輕鬆理解。

土城醫院補充，神經內分泌腫瘤雖診斷不易，但醫院有癌症多專科團隊，結合胃腸肝膽科、新陳代謝內分泌科、血液腫瘤科與外科等相關科別，幫患者找出病源，但也呼籲民眾若出現出現神經內分泌腫瘤相關症狀，一定要提高警覺，早期治療效果也較佳。

(中時 )