美國總統大選尚未完全落幕，國際媒體紛紛報導拜登勝選。國民黨副祕書長柯志恩在臉書大酸國內入戲深的川粉電視台，該放下惱怒的情緒，好好想如何轉個大彎，牽連一下民進黨如何與民主黨「理念相合」的。她提醒，美國總統大選何時完全落幕未知曉，台灣的我們，依然是我們！

柯志恩8日在臉書發文說，拜登發表了當選感言，蔡總統也公開表達祝賀之意，國內的媒體，特別是那些入戲很深的川粉電視台，也該放下惱怒的情緒，好好想個說法，如何轉個大彎，牽連一下民進黨是如何與民主黨「理念相合」的，否則不敢談萊豬進口，不敢談疫苗短缺，不敢談新聞自由，國民黨最近又無太多值得說嘴的問題，那政論節目要談什麼，總不能一直掛在美國地圖上，找找還有哪些州的計票有問題，上訴到最高法院還有無翻盤的可能吧。

她說，台灣不管是哪個政黨執政，從過去到現在，七十幾年來都與共和黨較為友好，當年還有能力「外援」時，也都投注在共和黨候選人身上較多，我們必須承認，長期來我們是和共和黨「比較熟」，但除卻選舉考量，他們也是如此回報我們的嗎？

柯志恩指出，這次大家對美國大選這麼的投入，當然是有很多情感的投射，川普當選就是老共吃鱉，台灣獲勝，這種邏輯怎麼來的沒人探究，但這種氛圍就緊扣人心，大家關切程度彷彿是自己也可投票左右大局似的。我們的政府或許沒有公開的選邊站，但幾個御用媒體及名嘴，卻是態勢明確，看看下的標題及捍衛的立場就知道，名嘴終究不會閉嘴，但觀眾總該在一次次的教訓中學會訊息的刪選吧！

柯志恩最後提醒，美國總統大選何時完全落幕未知曉，台灣的我們，依然是我們！

(中時 )