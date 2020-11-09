42歲韓星鄭亨敦是著名搞笑藝人，與劉在錫、申東燁和全炫茂並列綜藝界「四大天王」，不過他一直有焦慮症問題，5年前中斷演藝工作休養，事隔1年多才復出，未料近期再度惡化，只能二度暫別螢光幕，患病的原因也被起底，原來他曾被性騷擾，導致心理留下難以抹滅的陰影。

根據韓媒報導，鄭亨敦2018年在節目《秘密庭院》表示自己很喜歡挑戰新事物，但又很害怕陌生人，會有如此矛盾的心理壓力，起源於一次的性暴力，「有一次在市場拍節目，突然某位大媽向我跑來，抓住了我『那裡』，然後就笑著走開了。」鄭亨敦坦言事情發生後，他內心受到巨大的衝擊，當場哭到不行。從此之後，他對任何突發狀況都很不安，患上恐慌症及不安障礙。

許多韓國網友聽聞鄭亨敦的悲慘經歷，忍不住替他叫屈：「真的有很多人若無其事的對男性進行性騷擾，完全不當回事」、「性騷擾是讓靈魂毀滅的巨大陰影」等，也期望他能早日恢復心理健康、回歸舞台。

鄭亨敦所屬經紀公司FNC Entertainment在5日發表聲明，「鄭亨敦因為健康上的原因，將會暫時中斷放送活動。鄭亨敦在很久以前就患上焦慮症，他最近感到病情變差，雖然本人對於繼續進行節目拍攝的意志很強，但是經紀公司認為藝人的健康狀態比任何事情都重要，因此與本人經過足夠的商議後，決定暫停活動休息。」目前他已暫辭節目《團結才能踢》，已錄製的部份會正常播出，

(中時新聞網)