南科自造基地培訓學生團隊，在機器人大賽中拿下豐碩成績。（南科管理局提供／莊曜聰台南傳真）

南科自造基地培訓學生團隊，在機器人大賽中拿下豐碩成績。（南科管理局提供／莊曜聰台南傳真）

南科自造基地從2018年起培育高中生參加全球機器人競賽，迄今培育41隊次，今年起在南科實中設點培訓全台各地高中的機器人團隊，成果豐碩，在甫落幕的「2020 FRC科學園區台中5G數位區域賽」就有6隊拿下冠軍，其中4分之3的隊伍都是南科自造基地所培訓。

南科管理局2018年成立「AI-ROBOT自造社群聯盟成立大會」，串連全台對新科技應用創作有興趣的自造社群夥伴，在聯盟平台上認識同好、協作共創、資源共享，不斷激盪出引領時代風潮的影響力，南科自造基地也成為重要據點，培養學子向下扎根。

今年受到新冠疫情影響，原訂在台中舉辦的全球機器人競賽區域賽取消，中科管理局積極爭取下，上周末舉辦「2020 FRC科學園區台中5G數位區域賽」，雖然不是正式賽，但全程採用美國競賽的電子計分系統，也讓選手體驗世界級比賽規格。

這次比賽由由南科長期培訓的南科實中、中正高工、中科實中及高雄中學、安康高中、協同中學等團隊脫穎而出，拿下雙聯盟冠軍，參賽的28隊中就有21隊出自南科自造基地培訓，可說是自家相爭。

南科管理局透過南科自造基地培育學生團隊，提供場域及培訓計畫，包括FRC全場域練習賽、新生指導營、暑期FRC基礎培訓營與FRC進階訓練營等，以及機器人機台繪圖、程式、電機與組裝實務等課程，並提供實際全場域的競賽演練，讓學生能主動學習，啟發對機器人設計的興趣，培養新世代人才。

(中時 )