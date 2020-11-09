多年來充滿爭議的澳洲男網好手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，近日公開談論自己的精神狀態，其實他可能飽受心理因素所苦，他的脫序行為或許不完全是性格幼稚，而是他覺得很寂寞。

路透報導，基瑞歐斯2018年開始接受心理治療，減少自己的賽事。他今年2月起就沒有再打比賽，世界排名第45，他幾年前最高的時候有第13名。基瑞歐斯告訴澳洲媒體說，他有幾次是睡到不想起床。

「當我很痛苦的時候，這不單是網球的問題，我會感覺極度憂鬱。有一次我在上海比賽的時候睡到下午4點，我仍不願下床，也不拉開窗簾，因為我不想看到白天的陽光。」他4年前在上海網球大師賽擺爛，遭ATP罰款禁賽，並接受強制心理輔導，現在看來他真的是病了。

基瑞歐斯說：「我覺得自己沒被當成一個人，他們只把我當成打網球的工具。我找不到可以信任的人，身邊一片黑暗。我知道有人可以把網球當成人生，那無所謂對錯。但我在生命中已經取得某種程度的自由，我從此不在乎旁人對我的看法。」或許這些都是基瑞歐斯在場上擺爛、不尊重對手的原因。

(中時新聞網)