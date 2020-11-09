台大9日舉辦「世界百大，蓄勢待發」媒體茶敘，台大行銷執行長林俊昇發表「全球形象策略」，並發表台大新增形象識別，紅色線條搭配藍色字體，運用台大建築經典十三溝面磚的簡約線條元素，融合台灣第一學府、傅鐘21響、椰林大道與總圖書館等台大經典特色，詮釋台大傳承精神。

由於今年6月台大才剛剛發生過「轉型正義是否涉及拆傅鐘」等爭議，新的形象識別是否要取代校徽？林俊昇特別解釋，這是「新增」形象識別，就表示沒有要取代舊校徽，而是效法各國知名大學例如麻省理工學院的做法，保留原校徽，用於正式文件與證書，而新校徽則用來宣傳與活動。

台大校長管中閔表示，今年是台大歷史性的一年，根據最新公布的2021年QS世界大學排名與THE泰晤士高等教育世界大學排名，台大分別拿下史上最佳的第66名與第97名，是台灣高等學府首度進入世界排名雙百大，肯定了台大在教學、研究、國際化等方面的努力。

林俊昇表示，花了14個月做出台大新增形象識別，線條風格來自於台大建築的經典十三溝面磚；上方21條高低起伏的線條意味著傅鐘21響悠揚迴盪音浪，並構成總圖意象，輪廓形似向上提升的箭頭，呼應台大追求卓越、敢於顛覆、劍及履及，線條也表現出椰林大道，象徵十年樹木、百年樹人，生生不息培育人才。此外，透過圖地反轉呈現沒有界限的大寫字母「T」，表達創立於西元1928年的台大是台灣第一學府，自由開放，影響力亦無限。

管中閔表示，新增形象識別希望一掃大家認為台大是一個老大學的形象，讓台大注入新的活力。林俊昇表示，台大將於創校92周年校慶當天（11月15日）啟動新增形象識別，並發表新的口號。

台大新增形象識別(簡立欣攝)

(旺報 )