大陸貴州一對夫妻2017年聘請保母照顧剛出生的小孩，但小孩帶到保母家後，他們就以工作忙碌為由，遲遲不接走孩子，一待就是3年，直到今年6月才接走，共積欠保母14萬人民幣薪水（約60萬新台幣）；但他們日前發現小孩患有輕度抑鬱症，懷疑是保母餵食過多鎮定劑所致，因此拒絕給薪。

根據《看看新聞》報導，該保母原本是擔任該夫妻的月嫂，將孩子接到自己家中照顧，之後在擔任孩子的保母，兩方僅以口頭約定好每月薪資8千元人民幣；不過保母回家過年時，該夫妻就以工作忙碌為由，要求將孩子帶到她家，之後就一直推拖、沒來接小孩，直到今年6月，而這3年下來共積欠14萬人民幣（約60萬新台幣）薪水。

保母指控照顧孩子3年，夫妻欠薪60萬。（圖／翻攝自微博）

原本該夫妻與保母已約定好8月付清薪水，但丈夫發現孩子3歲竟還不會說話，經診斷才發現孩子竟罹患「輕度抑鬱症」，醫生認為應該是孩子服用過量鎮定劑所致，丈夫因此指控保母過度餵藥、導致小孩生病，拒絕給薪；該保母否認此指控，雙方目前需對簿公堂，交給司法裁斷。

(中時新聞網)