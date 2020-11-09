澎湃新聞報導，美國手機大廠蘋果聲明，在幾周前發現其供應鏈代工廠和碩在管理學生工作專案期間違反了蘋果供應商行為準則，允許實習生上夜班或超時工作，強調「已經將和碩置於觀察期，在和碩完成所有必須的糾正措施前，蘋果不會與其進行任何新業務的合作」。

和碩主要為蘋果代工iPhone，報導稱，和碩上海和昆山工廠分別是昌碩科技（上海）有限公司和世碩電子（昆山）有限公司。和碩也證實上述消息，表示「近期客戶在進行稽查程式中，發現和碩上海及昆山廠區有部分學生工上夜班、加班及從事與主修無關的工作內容，違反當地法令與規範」。

每年秋天一般都是iPhone生產旺季，這時候正逢工廠最需要人手的時候。蘋果聲明表示，「和碩相關負責人用盡辦法以逃避我們的監督機制」，指出和碩在專案中把學生工錯誤分類，並偽造文件掩蓋違反蘋果準則的行為，包括允許實習生上夜班或超時工作，有些實習生的工作內容和其專業並無關聯。調查並沒有發現強迫勞動或雇傭童工的情況。

蘋果稱已經採取了快速行動，確保學生安全返回家中或者返校，並獲得以經濟補償為形式的直接補助。蘋果聲明還指出，和碩已解聘直接負責該專案的高層管理人員。

(工商 )