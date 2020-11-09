中信兄弟與統一獅昨（8）日進行台灣大賽第7戰，最後由統一獅拿下年度總冠軍，這也是統一隊史第10次總冠軍。統一集團旗下品牌紛紛祭出優惠，但卻不見統一超商，引發熱議，就連台南市長黃偉哲預告統一獅將到台南封王遊行，網友也直呼「小七沒打折耶」。

統一獅勇奪年度總冠軍，黃偉哲在臉書道賀，睽違七年，終於再次看到「橘海」，創造隊史第十座總冠軍，「看到獅子軍冠軍戰攻守俱佳，實在太感動！獅迷吼起來啊！」

黃偉哲號召獅迷站出來，為感謝台南市民跟全台獅迷支持，統一獅將於14日（六）下午2點，舉辦封王遊行，從台南棒球場出發，詳細路線與相關活動將陸續公布。

網友熱情響應，「別擋我，我要先去卡位了」「全場一起跳～統一尚勇！！！」但也有人笑說，封王遊行公告沒呼籲要帶口罩，「市長是要跟阿中部長對幹了嗎」。不過也有網友指出，「小七沒打折耶」「小七沒有優惠啦」。

不少網友也湧入統一獅臉書粉絲專頁，敲碗「小7跟星巴克可以打折嗎」「傻眼竟然沒7-11！難怪被批小氣」「要的只是711特價很難嗎」，但也有人認為，有沒有折扣無所謂，拿總冠軍比較重要。

#統一獅總冠軍台南尚勇大遊行 #1114本週六滿城獅吼 獅迷站出來！感謝台南市民跟全台獅迷支持，獅子軍勇奪隊史第十冠。 封王遊行暨感恩見面會來了！11/14本週六下午兩點，台南棒球場出發，詳細路線與相關活動，將陸續公布，敬請密切關注。 統一獅隊&台南市政府 由黃偉哲發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)