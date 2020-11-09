新北市急難救助會為響應「新北市好日子愛心大平台」方案，今（9）日上午9日帶著市值10萬元的民生物資前往社會局新泰社福中心，因部份個案需求不同還客製化購買，因癌末病人因無法正常進食，一天需要喝8瓶安素，協會成員專程跑各大賣場比價後整箱購買贈送，將每分錢都花刀口上，讓現場的社工人員十分感動。

新北市急難救助會現任理事長張基聖表示，新泰五林地區因工廠和就業機會多，吸引許多外來人口移入，有些家庭因突遭變故而致生活陷困，因此在創會理事長陳祐恩、顧問團長胡金星、總幹事徐銘駿等人奔走下，成立「永暉居」，提供頓失依靠的家庭一個暫時棲身的庇護所。

新北市急難救助會捐贈10萬元市值民生物資 包含奶粉、尿片、 安素、肉鬆等。（李俊淇攝）

張接著說，救助會從2015年成立之初不到百人的規模，到目前已有近500會員，多數為一般市井小民，大家藉由自由樂捐的會費，集腋成裘，配合社福中心提供的案家，在實地訪視後，給予金額濟助，平均1年會救助200個案家；同時在歲末會為弱勢家庭辦理圍爐活動，並贈送內含民生物資的大福袋。

新泰社福中心社工黃湘淳表示，有位邱先生長年旅居海外，後因經商失敗返國，但因未結婚，也無其親屬資源，罹患胃癌後無法如常飲食，只能仰賴高營養飲品安素，在與救助會實地訪案後，救助會特地到大賣場選購安素。

社會局副局長林昭文表示，代收這批物資後將由社工轉贈給服務在案中的的弱勢家庭，非常感謝新北市急難救助會長年響應，從「實物銀行」到「好日子愛心大平台」，政府預算有限，但社會愛心和民力無窮，尤其新北市急難救助會長期配合社福中心，對案家所需的民生物品幾乎是「客製化」的提供，感到非常的窩心。

(中時 )