台中一對夫妻爭吵，丈夫找母親來當救火隊，結果卻是提油救火，婆媳早就不合，婆婆到場聽到媳婦買驗孕棒，懷疑她偷吃小王，雙方爆發衝突，婆婆賞了媳婦一巴掌，導致她眼部受傷，立刻報警。最後婆婆被依家暴法偵辦，台中地院依傷害罪判婆婆拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

根據判決書，這對台中夫妻早就感情不睦，今年2月8日晚間又因子女管教問題爭吵，丈夫請母親來當和事佬。早就對媳婦不滿的婆婆，到場後聽到媳婦買驗孕棒，懷疑她外遇，怒火爆發，夫妻爭吵秒變婆媳大戰。

婆婆先是揮手想要打媳婦，沒打到反而自己跌倒，爬起來後更生氣，繼續攻擊，揮手打到媳婦左眼。媳婦因眼睛原本就有傷，被打到後又痛又害怕，立刻帶著3個小孩躲進房間，將門鎖上，接著撥打家暴專線，警察到場跟警方離開，先到警局製作筆錄再赴醫院驗傷。

婆婆承認跟媳婦發生爭執，但矢口否認有任何傷害的犯行。不過兒子作證指出，「母親當時是很用力的往前揮」，台中地院法官審理認為，該名婆婆當時力道並不輕，確實有傷人的犯意，勘驗各項事證後，依照傷害罪判婆婆拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)