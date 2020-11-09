前雲林縣議員簡錦全（後中）陪同女兒簡慈坊（左1）及侄子宋景鈴（右1）至雲林縣政府農業處登記，現任斗南鎮長沈暉勛（右2）、縣議員顏忠義（左2）也一起陪同。（周書聖攝）

麥寮鄉農會總幹事許浚杰（左3）由縣議員林建鴻（左1），以及農會職員等人陪同下完成農會總幹事候聘登記。（周書聖攝）

全台各地農會總幹事改選9日開始登記，雲林縣政府農業處早上湧入多位鄉鎮市農會總幹事候聘人排隊登記，部分地區競爭狀況激烈。而率先拔得頭籌的是口湖鄉農會總幹事呂惠玲，一早單槍匹馬趕赴雲縣農業處，獨自完成登記手續。

農會總幹事等職務11月9到13日開放登記，明年3月15完成遴聘，外傳部分鄉鎮市競爭激烈，有多組人馬有意與現任總幹事競爭。雲林縣21位農會總幹事當中，除元長鄉農會總幹事李美容因屆齡退休，推舉其媳婦出馬參選，其餘20位現任總幹事均有意爭取連任。

前斗南鎮長簡錦全陪同其女前雲林縣議員簡慈坊、姪子宋景鈴2人前來登記，現任斗南鎮長沈暉勛、縣議員顏忠義也都一起陪同。簡錦全表示，推舉年輕人出來就是要改革農會、還政於農。麥寮鄉農會總幹事許浚杰由縣議員林建鴻，以及農會職員等人陪同下完成登記。

現任21名總幹事中，共有17名績優總幹事，依據農會總幹事遴選辦法規定，績優總幹事於次屆登記爭取連任，得免再辦理成績評定及面談，其餘候選人學經歷、工作表現、品德操守評分須達60分，才有機會參加最後一關農委會面試。

農業處表示，縣府將於12月24前完成總幹事候聘人資格複審，明年1月4日冊報農委會，3月15日完成總幹事聘任。

(中時 )