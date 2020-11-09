農委會主委陳吉仲9日與高雄養豬產業座談，基層當場抱怨，中央編列百億基金，實際用在豬農身上的僅約1／4；陳吉仲解釋，除了40多億補助屠宰場、肉品市場、冷凍廠，其他都用於基層豬農，相關細項會再向豬農說明。

立法院經濟委員會召委賴瑞隆、委員邱臣遠、邱議瑩9日在高雄舉辦養豬產業座談會，農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、高市副市長羅達生、農業局代理局長王正一、市議員鄭安秝等人與會聽取業者對開放美豬的疑慮。

高雄市養豬協會理事長王忠禮說，養豬戶最擔心明年若進口美豬標示不清，民眾到路邊攤吃個滷肉飯都害怕，可能改吃雞肉、牛肉，而政府畫了補助豬農百億基金大餅，豬農實際拿到的卻只有1／4左右，「起碼要分一半給豬農」。

養豬40多年的劉銀城則說，政府說得很完美，但如果明年開放進口後，對產業衝擊並非只有1％，而是進口多達10％、15％，相關配套措施怎麼做？老一輩的養豬戶忙了大半輩子，最差就是退休，倒是剛投入產業的第二代、第三代，政府怎麼幫忙？

陳吉仲說，行政院4年130億預算中，除了40億補助肉品市場、屠宰場，輔導取得HACCP認證之外，大部分均用於養豬產業，包括改善汙水排放、設備升級補助等問題均可一次解決，讓台灣豬更有競爭力。

他表示，衛福部要求加工品餐飲場所、買賣交易場所明年全部要清楚標示肉品產地來源國，現在農委會比較注意的是，過去20年來，國人每年吃41公斤豬肉減少到36公斤，就是改成吃進口雞肉，希望未來連雞肉也要清楚標示產地，農委會將全力協助行銷，鼓勵國人吃國產肉品。

(中時 )