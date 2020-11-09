拜登幾乎底定入主白宮，美中關係可望緩解，美股期指大漲慶賀，加上中國出口數據繳出漂亮成績單，亞股一片漲聲，台股集中市場今日也在外資擴大買超逾200億元助攻下，強勢改寫新高。

美大選不確定因素消除，美股期指今日大漲，加上中國出口數據亮眼，亞股一片漲聲，台股集中市場延續上周外資連5日買超的多頭氣勢，一開盤即在蘋概三王及華為概念、顯卡、航運等族群強勢領攻下，順利翻過萬三關，隨後相關個股積極衝鋒，世芯-KY(3661)、創意(3443)、愛普(6531)、矽力-KY(6415)、為升(2231)、陽明(2609)等紛紛亮燈漲停，輔以聯電(2303)、長榮(2603)、聯詠(3034)、玉晶光(3406)、上緯投控(3708)、立積(4968)、奇鋐(3017)等強勢助攻，拉抬大盤指數一路衝上13149.9點，改寫歷史新高，終場收13127.47點、上漲153.94點，成交值並同步放大至2193.75億元，為睽違20個交易日後，再現逾2千億元大量，各大類股全面上漲。今日外資連續第6日買超、買超金額並擴大至212.7564億元，投信賣超5.8977億元，自營商買超46.5004億元，三大法人買超253.35億元。累計11月以來，外資買超達739.96億元。

盤面上，受惠天風看好是明年iPHNOE鏡頭最大贏家，激勵大立光今日盤中最高達3280元，終場收3265元、漲幅3.82%，但成交量呈現萎縮。鴻海10月合併營收登歷史第3高，法人估第4季業績衝單季新高，今股價甩尾收高在81.2元、漲幅1.88%，提早為周四法說暖場。美中關係可望緩和，今華為概念股漲聲四起，立積創三個月新高價，終場收高5.77%、為284元，光環更衝出近1.6萬張大量，收漲6.91%、為44.8元。

分析師指出，未來一周，上市櫃業者第三季財報進入公布倒數階段，各大廠法說也陸續登場，釋出的展望將持續牽動市場信心，另外，可留意的是，今年宅商機大爆發，電商滲透率提升，隨著雙11購物節報到，有利相關業者再寫雙11業績新紀錄，亦可留意。另有分析師提醒，美股上周科技股噴發，但相關題材仍有待新總統表明態度，投資人也不妨先觀望。

(時報資訊)