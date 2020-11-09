車輛中心30年有成，行政院長蘇貞昌今(11月9日)日到車輛中心參訪與勉勵，期勉以電動、自駕雙核心，繼續驅動台灣車輛產業成長。

行政院長蘇貞昌今日至車輛中心參訪，並試乘車輛中心與台灣廠商共同設計開發之自駕電動小巴WinBus，以及參訪實車碰撞實驗室、亞洲最大巴士等級電磁相容實驗室及試車場等重要研測設施。蘇貞昌也期許車輛中心擴大研發深度開發出更多的專利與前瞻性商品，扮演扶植台灣車輛產業前行的關鍵角色，協助我國資通訊產業與車輛產業合作，建立台灣在全球車輛產業的關鍵供應鏈地位，並發揮我國在全球的經濟影響力。

車輛中心於1990年由經濟部推動成立，成為專責協助車輛產業升級轉型的單位，30年來逐步累積研發檢測能量，在其第三個十年，演進到蓬勃發展的電動車、自駕車與車輛電子技術研發。期間取得歐美各先進國家車廠、實驗室單位的認可，每年可協助廠商取得超過800件外銷證書，讓優質產品世界走透透。

在數位轉型浪潮之下，電動、AI、大數據應用趨勢愈加明顯，繼產品改良、國際驗證之後，車輛中心轉而投入智慧安全、車輛物聯網、電動節能三大技術領域之創新研發，致力產出獨特專利技術，技轉予產業界應用，打造全方位車輛科研平台，為台灣車輛產業發展注入活力。至今車輛中心擁有超過500多項發明專利，51項技術。

車輛中心串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus，於2019年正式亮相，並在彰化觀光地區開始試乘營運。

車輛中心與產業攜手，將持續精進累積研測技術與能量，支持政府的六大核心戰略產業，以電動車、自駕車結合半導體、AI、5G進行產業數位轉型與發展綠能，並朝向航太、軌道跨領域技術應用合作發展。車輛中心將強調國內業者聯盟打團體戰，共同努力擴大台灣在國際車廠供應鏈之優質競爭力，走出屬於台灣的自主創新之路。

(時報資訊)