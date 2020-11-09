娛樂8點半》曾是日劇圈「時尚女神」的香里奈，原本是炙手可熱女演員，戲約一部接一部，卻因一張喝茫後「開腿不雅床照」外洩，導致甜美形象全毀，演藝事業更是一蹶不振，沉寂6年才再次受到關注。

來自名古屋的香里奈15歲就當模特兒，隔年被《Ray》相中成流行雜誌專屬模特兒，憑著甜美笑容加上完美身材，讓她人氣暴漲，更成為年輕女孩心中的時尚教主，之後她從模特兒轉戰戲劇圈，同樣表現亮眼。

2008年首次擔綱日劇《DAISUKI 最喜歡!!》女主角，詮釋輕度弱智母親的角色，讓她拿下第56屆日劇學院賞最佳女主角，其後參與的作品《時尚女王》、《美女鮮師No.1》等都有不錯的成績。

香里奈也曾和木村拓哉、草彅剛、二宮和也、山下智久等傑尼斯偶像合作過，曾是傑尼斯男星的「御用女演員」。形象甜美、給人傻大姐直率印象的她，火速走紅累積高人氣。

而香里奈出道以來追求者不斷，和木村拓哉、田中圭等男星傳過緋聞，還爆出山下智久與赤西仁都想追求她。未料，2014年遭周刊曝光一張不雅照，讓她玉女形象全毀。

香里奈開腿不雅照曝光，演藝事業全毀。(圖／翻攝自日網)

這張照片原來是香里奈2012年赴夏威夷留學時，認識一名台灣富少，兩人在派對上看對眼，不顧旁人眼光當眾走進一旁房間翻雲覆雨，呻吟聲大到讓其他人頗為尷尬，兩人因此開始交往，而友人當時也起鬨拍下「事後照」。

只見她喝茫躺床上，雙腿呈一字型大開，右手不自覺的摸下體，模樣相當不雅觀，因荒淫留學生活曝光，她只好對外表示與對方認真交往中，不過又被爆料其實兩人早已分手，還傳出其實照片中男子不是台灣富少，而是另有其人，富少因不滿她劈腿才找人拍照。

而原版照片中，下半身根本全裸，為避免照片流出時太轟動，才替她「加工」。雖然這些傳言都未經證實，不過「開腿不雅照」是真實存在，這也讓香里奈形象重挫，丟光工作，更從待了14年的《Ray》畢業，代言全喊卡。

沒有工作的香里奈，一度傳出因受不了異樣眼光足不出戶，還可能就此引退，沉寂1年才回歸戲劇圈，在復出主演的日劇《婚禮前的日子》中，演出罹患絕症的女主角，但收視率低迷。

香里奈因夯劇《戀愛可以持續到天長地久》再次受到關注。(圖／翻攝自日網)

之後在日劇《被討厭的勇氣》飾演女刑警，展現野心，無奈收視慘澹收場，為了挽回形象，2018年她睽違8年再次推出寫真集，勤跑宣傳仍銷售量低，人氣慘跌回不去，直到今年在夯劇《戀愛可以持續到天長地久》中，飾演男主角個性大剌剌、愛喝酒的姊姊，劇中她不僅是女主角戀愛導師，還拋開醫生世家包袱，去追求自己的夢想，引起共鳴。

而她在劇中的時尚造型，更吸引女性觀眾模仿，爭相搶購香里奈同款，終於扭轉6年低潮的她，努力靠著演技找回昔日風光，擺脫不雅照醜聞。

(中時新聞網)