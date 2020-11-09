經濟部技術處轄下的財團法人車輛研究測試中心歡慶30週年，行政院長蘇貞昌也親自到車輛中心參訪、勉勵，並接受媒體訪問，對於拜登當選總統是否重新簽訂萊豬進口各種條件、WHA復會等議題，表示台灣政府也是延續的，所蔡英文總統現在要讓世界看到台灣是個負責任的政府、國家。

針對立法院國民黨團說，如果暫緩美豬進口，才要讓行政院長上臺報告，蘇貞昌表示，已在立法院有4次上臺報告，美豬、美牛也專案報告過，現在這個施政報告反而是各縣市要做的基層建設、軌道建設、產業紓困、教育、長照等，各方都期待，如果沒有答詢，不知立法委員有什麼指教，能早點上台報告比較好。

蘇貞昌表示，美豬進口從過往的經驗、國際局勢，並以科學、理性來判斷，美豬、美牛都是同種萊克多巴胺，馬英九前總統開放美牛進口至今8年，台灣人吃美牛從每年1萬8000公噸到6萬4000公噸，都沒事。當時還沒有國際標準，現在是依據聯合國頒布標準，一定會明白標示、嚴格管理，堅守食安各方面應該做的事。

蘇貞昌說，美國人經由民主程序產生總統，無論是哪黨都是美國的總統。美國要求台灣遵守當年答應的承諾，台灣政府也是延續的，不能自己毀棄過去的總統沒有做到的，現在蔡總統要讓世界看到臺灣是一個負責任的政府、負責任的國家。

蘇貞昌強調，國際貿易就是互相往來，經過24年台灣口蹄疫拔針成功，台灣豬肉經紛紛出口外銷澳門等很多的地方，我們要賣人家，不准人家來，沒有這種自由貿易。自由貿易不能自己訂一套標準，但我們也是一個民主開放的社會，會明白標示，國人可以很清楚的做抉擇，一定嚴格把關。

至於BTA簽署時程會不會因為政黨輪替改變？蘇貞昌表示，台灣和美國之間的貿易非常重要，這些年臺美關係愈來愈好，高層次的官員突破幾十年，紛紛來臺灣訪問。兩國之間的貿易高達2兆4300多億，是彼此非常互利互惠的貿易夥伴。跟彼此有各方面的協議，對兩國都是好處，會繼續努力。兩國之間的關係會愈來愈好。

對於WHA復會，蘇貞昌表示，健康沒有國界，全世界防疫應該一體。台灣跟中國距離最近，往來最頻繁，卻守得最好，各種國外專責機構、媒體，甚至像《時代雜誌》都特別以臺灣防疫成功、世界第一報導台灣做對了什麼。世界衛生組織應以全人類的健康、福祉來做努力，不應受政治干預，中國阻止台灣加入，不但蠻橫無理，對全球安全、衛生防護一點好處都沒有。

蘇貞昌表示，台灣一直和平的、善意的照顧國民，願對世界的和平做出貢獻，願對區域的和平做出貢獻，但我們同樣為保護國家主權、保護2300萬人民，任何想要侵略、併吞，對主權、安全有任何危害的作為，一定寸步不讓、堅持台灣國家主權，並呼籲要團結努力，自己內部對外不能團結力量，反而分歧，就會被別人滲透，被別人看不起。

(中時 )