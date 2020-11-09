張芸京周末在河岸留言舉辦睽違4年的售票音樂會，也是她出道後首次舉辦音樂會的地點，這回特地邀請好友艾成擔任嘉賓，兩人合唱〈從天上來的聲音〉後相擁許久，如同家人般的情誼令台下粉絲動容！此外，張芸京更邀請超偶第一屆前十強的戰友擔任嘉賓，想起出道12年來的路程，是從這十個人一起發行《美夢成真》單曲做為開始，而這份珍貴的初衷與情誼，讓她說什麼都要厚臉皮，招聚戰友們相聚共譜「回憶殺中的回憶殺」。

其實這段時間，戰友們已各自在其他領域發展得宜，原以為難以招聚到所有的人，但沒想到竟然意外的順利！除了黃文星因為拍戲的緣故無法出席之外，林宗興、江明娟、王雅婷、黎卉淇、廖志良、黃偉豪、黃宥恩、朱肇群等一接到芸京的邀約，雖然各自工作都很忙碌，全部二話不說都排開時間出席，讓張芸京相當感動。九人在台上合唱當年單曲作品《美夢成真》，喚起所有歌迷回到超偶比賽時的時光，成為當天演出最令人感動的高潮。

由於此次較晚決定要舉辦音樂會，僅不到一個月的時間做宣傳及售票，除了不知道還有多少人願意買票進來看音樂會，她也擔憂短短的售票時間會影響票房，但就在擔憂之餘，很多演藝圈的好朋友，包括王仁甫、汪東城、吳克群、戴愛玲及林育羣等近40位藝人，紛紛拍攝支持影片為她助攻並加油打氣。

張芸京齊聚昔日戰友同台演出。（經紀人提供）

張芸京齊聚昔日戰友同台演出。（經紀人提供）

(中時 )