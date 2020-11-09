前高雄市長韓國瑜遭罷免5個月後，外界都在探討其下一步是選黨主席、台北市長還是桃園市長，而韓粉也在挺韓粉專分析哪一步是對韓國瑜最好的選擇，韓粉挺韓的決心令人訝異。不過，一個輿論網站驚訝發現，韓粉的網路能量至今依舊相當驚人，而且似乎出現「寄生柯粉」現象。

據QuickseeK快析輿情指出，韓國瑜的臉書粉絲，6月7日遭罷後粉絲為84.9萬，但到10月30日增加到85.9萬，粉絲數竟不增反減。而韓國瑜遭罷後到10月共有25篇發文，每篇都有高達10萬粉絲按讚，顯示韓國瑜號召力還在。

其次，QuickseeK快析輿情觀察和韓國瑜相關的70多個親藍粉專，發現在這些粉專中，最常被提及的政治人物，總統蔡英文排第一，當然這些粉專提到蔡英文都不是好話；但令人訝異是，韓國瑜就算被罷免，竟然還排第三，顯見韓國瑜還是藍營內的精神領袖。

QuickseeK快析輿情觀察驚奇發現，韓國瑜遭罷後，現在這些親藍粉專分享和提及台北市長柯文哲的次數竟然還高過黨主席江啟臣，從近來萊豬爭議到防疫等議題，親藍粉專借柯打綠，都成為一種寄生柯粉的現象，後續會如何發展令人關注。

(中時新聞網)