原先位在帛琉西北方海域的熱帶性低氣壓，今天下午兩點發展成輕度颱風，是今年第22號梵高（國際命名VAMCO）；繼今晨艾陶（21號）後，今天內第二個颱風形成。預估梵高將朝菲律賓東方移動，對台灣無直接影響。

中央氣象局表示，梵高路徑偏西，雖對台灣無太大威脅，但東部沿海今起至周四（12日）要防長浪。未來要注意的是這個周末，南方水氣移入程度，會不會帶來明顯降雨。

氣象局指出，中高層水氣北抬，中南部今、明雲量偏多，西半部雲嘉南、高雄，還有南投、花蓮已有降雨情形。若雨勢集中，有機會下在集水區，可望稍微舒緩水情。

今受東北季風影響，位處迎風面的桃園以北、宜蘭雲量偏多；北部山區及近山區有較大雨勢，持續到明天。

氣溫方面，預報最冷的時間點落在明天清晨，北台灣低溫僅18、19度，局部空曠地區更可能出現16度低溫。周三（11日）氣溫回升，北部高溫重返26度。

(中時新聞網)