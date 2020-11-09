高教工會9日與稻江管理學院召開記者會，揭露稻江代理校長早已違法逾期，但該校校長遴選「黑箱吃案」，堅持由「黑牌代理校長」繼續在任，配合高層不正辦學。教育部回應表示有持續監督該校校長遴選作業及辦學品質。

高教工會指出，今年5月稻江學院無預警召開記者會宣布停辦，爾後稻江學生至教育部陳情抗議，教育部遂承諾「只要有學生還未畢業，教育部不會核准停辦」。但稻江卻繼續違法試圖清空師生。

此外，高教工會揭露稻江現任代理校長洪大安助理教授不但未具備大學校長資格，違反私校法逾期代理已超過1年，還曾涉及違法宣布學校停辦、不發聘書給教師、逼退教師至師資不足、限制科系開課、涉及違規招生、誘迫學生轉學、將學生趕至環境惡劣的宿舍逼退、不正常辦理校長遴選等，稻江師生與工會半年前即要求教育部依私校法第42條「官派代理校長」、解除涉入違法私自停辦停招之董事職務，整頓稻江校務。

高教工會表示，教育部不但遲未依法推出「官派代理校長」，僅一再以公文「函請稻江儘速依規定辦理校長遴選」，學校敷衍回覆「已辦理校長遴選，但未有適當人選進行甄選」4次以上，與教育部形同「套招」。

高教工會日前遂邀請南華大學資深教授謝青龍參選稻江校長，但稻江校方繼續未正常組成召開遴選會（教師代表未經依辦法由教師選出、也未公告），又以遴選辦法並無規定的「人數不足無法成案」為由，違法中止校長遴選。

高教工會表示，教育部明明可以依《私立學校法》第42條推出「官派代理校長」積極介入，也可依同法第25條聲請解除違法董事職務，卻選擇放任不管，又如何奢談增訂法令如《私校退場條例》能改善任何問題？

教育部高教司回應指出，稻江9月10日召開第7任校長遴選委員會第1次會議， 9月14日行文各大專校院推薦人選，相關訊息公告於學校網站「校長遴選專區」，推薦或應徵截止日是10月15日。但依該校校長遴選辦法第8條規定，遴選準候選人需有2人以上，因僅有1位候選人應徵，爰無法成案，該校表示後續將繼續對外公告遴選。教育部將持續督導該校董事會依法辦理校長遴選作業程序。

高教司表示，為維護稻江教職員工生權益，9月22日行文該校：必修課程1人選課即應開課、選修課程5人以上選課即應開課，未在開課清單內的課程，如有5人以上連署應予開課，另應完善住宿環境及發放校內教師聘書等。查該校已改善，本學期共開設必修課200學分、專業選修課76學分（含學生連署加開共5學分），並發放教師聘書及改善宿舍環境。教育部將持續督導該校維持正常辦學品質。

(旺報 )