美元疲弱下，人民幣9日繼續強勢勁揚。人民幣兌美元離岸價9日下午3時許一度逼近6.55元整數關卡，最高攀升至6.5502元，再創逾兩年半新高。截至下午3點12分，離岸價報6.5594元，升321個基點，升幅0.49％。在岸價則報6.5798元，較上日收盤價上漲417個基點，漲幅0.63％。

香港信報報導，投資大行高盛發表最新報告，指在中美利差及外國投資者對中國資產的強勁需求支持下，預期人民幣兌美元未來一年將進一步走強，3、6及12個月目標分別為6.5元、6.4元及6.3元。

高盛環球外匯團隊認為，因美元在全球復甦的周期中往往跑輸大盤，且根據估值模型推算美元現時仍被高估，因此預期美元將進一步下跌。報告並預期中國大陸的經濟活動將進一步恢復，加上2021年政策寬鬆料將減少，意味中美利差2021年仍會持續。

報告稱，人民幣兌其他主要貨幣升值的可能較小，加上大陸決策者已抓住機會加快人民幣國際化的進程，可能容忍匯率進一步升值。高盛預期，大陸2020年全年GDP年增率約2％；受低基期影響，2021年GDP預測年增率將達7.5％，但該行的預期較市場平均預測8％的增速略低。

高盛稱，其對大陸經濟增長展望較審慎，是基於其對政策正常化的看法。利率大致回到疫情前的水準，信貸增速亦已減慢，且房地產政策對利潤率的限制愈來愈大，該行預期這些趨勢將延續至2021年，整體政策立場相對2019年雖仍較為寬鬆，惟程度則遜於2020年。

(工商 )