促政府解決缺工困境 鋼鐵公會開會獻策 15:392020/11/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣鋼鐵公會9日下午將討論和通過提案，建請政府參考日本作法，開放外籍藍領技術勞工於通過語言及相關技術資格檢測後可取得居留資格，以協助解決產業長期勞動力短缺問題，並維持產業永續發展及提升國家競爭力。 這項大會下午3點起，假台北國賓大飯店召開，由中鋼董事長暨台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟主持，邀請北、中及南部近百位鋼鐵業界代表參加。 (工商 ) #中鋼 #解決 #台灣鋼鐵 #缺工 #鋼鐵公會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳蘋果因和碩學生工案 暫停新業務合作 14:252020/11/09 財經 打團體戰 全面對接ABCDE＋5G應用 轉投資公司都已有不錯營運成果 04:102020/11/09 財經要聞 化守為攻 三大變數帶來三大機會 04:102020/11/09 財經要聞 搶破頭 證交所將釋出14個職缺 04:102020/11/09 投資理財 保護傘潑糞案4嫌起訴 檢警查出錢是大陸金主支付 09:522020/11/09 社會 實踐台北宜居大未來 台北市副秘書長李得全談居住正義 14:302020/11/09 生活 群益證券看本周指數區間12,800-13,200點 09:182020/11/09 財經 資策會副執行長蕭博仁：現正是軟硬體國際發光 百年一遇好機會 04:102020/11/09 產業．科技 中鋼加薪3％ 南部鋼廠響應 04:102020/11/09 財經要聞 台灣實習生：我在小米做營運 04:102020/11/09 兩岸藝文 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 川普痛失最愛 卸任後推特隨時準備刪他帳號 - 財經 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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