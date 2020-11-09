台灣鋼鐵公會9日下午將討論和通過提案，建請政府參考日本作法，開放外籍藍領技術勞工於通過語言及相關技術資格檢測後可取得居留資格，以協助解決產業長期勞動力短缺問題，並維持產業永續發展及提升國家競爭力。

這項大會下午3點起，假台北國賓大飯店召開，由中鋼董事長暨台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟主持，邀請北、中及南部近百位鋼鐵業界代表參加。

(工商 )